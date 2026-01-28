Beijer Electronics AB stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Beijer Electronics AB hat am 26.01.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 4,73 SEK beziffert, während im Vorjahresquartal 1,22 SEK je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 582,4 Millionen SEK vermeldet – das entspricht einem Plus von 0,72 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 578,2 Millionen SEK in den Büchern standen.

Der Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr wurde auf 4,73 SEK beziffert. Im Vorjahr waren 5,45 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 2,23 Milliarden SEK – das entspricht einem Minus von 1,17 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 2,26 Milliarden SEK in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at