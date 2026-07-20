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20.07.2026 06:31:29
Beijer Ref Registered B: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
Beijer Ref Registered B lud am 17.07.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,64 SEK eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 1,56 SEK je Aktie erzielt worden.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 5,93 Prozent auf 10,79 Milliarden SEK. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 10,18 Milliarden SEK erwirtschaftet worden.
Analysten hatten für das Quartal einen Gewinn je Aktie von 1,66 SEK sowie einem Umsatz von 10,79 Milliarden SEK in Aussicht gestellt.
Redaktion finanzen.at
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