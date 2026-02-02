Beijer Ref Registered B präsentierte Quartalsergebnisse

Beijer Ref Registered B hat am 30.01.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS lag bei 0,64 SEK. Im letzten Jahr hatte Beijer Ref Registered B einen Gewinn von 0,890 SEK je Aktie eingefahren.

Das vergangene Quartal hat Beijer Ref Registered B mit einem Umsatz von insgesamt 8,26 Milliarden SEK abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8,81 Milliarden SEK erwirtschaftet worden waren, um 6,20 Prozent verringert.

Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 4,59 SEK gegenüber 4,39 SEK im Vorjahr.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 3,94 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwirtschaftet. Zuletzt wurden 37,07 Milliarden SEK umgesetzt, gegenüber 35,66 Milliarden SEK im Vorjahr.

Mit Blick auf das Geschäftsjahr hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 5,01 SEK und einen Umsatz von 37,23 Milliarden SEK in Aussicht gestellt.

