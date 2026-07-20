Beijer Ref Un veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Beijer Ref Un hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 17.07.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,17 USD, nach 0,160 USD im Vorjahresvergleich.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 9,35 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1,15 Milliarden USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1,05 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at