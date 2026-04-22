Beijing ABT Networks A hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Beijing ABT Networks A hat am 21.04.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,16 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von -0,630 CNY erwirtschaftet worden.

Mit einem Umsatz von 208,1 Millionen CNY, gegenüber 306,8 Millionen CNY im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 32,18 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at