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22.04.2026 06:31:29
Beijing ABT Networks A hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
Beijing ABT Networks A hat am 21.04.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,16 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von -0,630 CNY erwirtschaftet worden.
Mit einem Umsatz von 208,1 Millionen CNY, gegenüber 306,8 Millionen CNY im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 32,18 Prozent präsentiert.
Redaktion finanzen.at
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