Beijing ABT Networks A öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Beijing ABT Networks A präsentierte am 28.02.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,21 CNY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Beijing ABT Networks A ein EPS von -0,480 CNY in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 63,7 Millionen CNY beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 85,43 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 437,0 Millionen CNY umgesetzt worden waren.

Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie von 1,900 CNY ausgewiesen. Im Vorjahr waren -1,550 CNY je Aktie erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite hat Beijing ABT Networks A im vergangenen Geschäftsjahr 563,81 Millionen CNY verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 22,83 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Beijing ABT Networks A 730,57 Millionen CNY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at