Beijing Aritime Intelligent Control öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Beijing Aritime Intelligent Control hat am 27.03.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS lag bei 0,06 CNY. Im letzten Jahr hatte Beijing Aritime Intelligent Control einen Gewinn von 0,070 CNY je Aktie eingefahren.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 49,45 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 383,8 Millionen CNY umgesetzt, gegenüber 256,8 Millionen CNY im Vorjahreszeitraum.

Beijing Aritime Intelligent Control hat ein EPS für das Gesamtjahr in Höhe von 0,230 CNY vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 0,230 CNY auf dem gleichen Niveau gelegen.

Auf der Umsatzseite standen 787,62 Millionen CNY in den Büchern. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 736,30 Millionen CNY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at