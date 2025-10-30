Beijing Aritime Intelligent Control stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Beijing Aritime Intelligent Control stellte am 27.10.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,07 CNY. Im Vorjahresviertel waren 0,090 CNY je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 7,27 Prozent auf 205,0 Millionen CNY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 191,1 Millionen CNY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at