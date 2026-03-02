Beijing Balance Medical Technology A hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Beijing Balance Medical Technology A hat am 27.02.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,79 CNY. Im Vorjahresviertel waren 0,640 CNY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite standen 248,7 Millionen CNY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 209,6 Millionen CNY umgesetzt.

Der Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr wurde auf 1,46 CNY beziffert. Im Vorjahr waren 1,07 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 26,02 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 630,37 Millionen CNY, während im Vorjahr 500,22 Millionen CNY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at