|
02.03.2026 06:31:29
Beijing Balance Medical Technology A hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
Beijing Balance Medical Technology A hat am 27.02.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Der Gewinn je Aktie lag bei 0,79 CNY. Im Vorjahresviertel waren 0,640 CNY je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite standen 248,7 Millionen CNY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 209,6 Millionen CNY umgesetzt.
Der Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr wurde auf 1,46 CNY beziffert. Im Vorjahr waren 1,07 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 26,02 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 630,37 Millionen CNY, während im Vorjahr 500,22 Millionen CNY ausgewiesen worden waren.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen schließen im Minus -- ATX letztlich in Rot -- DAX schließt kaum verändert -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt gab am Freitag nach. Der deutsche Leitindex bewegte sich hingegen seitwärts. Die US-Börsen notierten schwächer. Die Märkte in Fernost legten am Freitag zu.