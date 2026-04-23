Beijing Balance Medical Technology A stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Beijing Balance Medical Technology A lud am 21.04.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,30 CNY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,240 CNY je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 143,6 Millionen CNY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 43,36 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Beijing Balance Medical Technology A einen Umsatz von 100,1 Millionen CNY eingefahren.

Redaktion finanzen.at