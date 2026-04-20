Beijing Bayi Space LCD Technology A stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Beijing Bayi Space LCD Technology A veröffentlichte am 17.04.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS wurde auf 0,19 CNY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Beijing Bayi Space LCD Technology A 0,180 CNY je Aktie verdient.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 244,8 Millionen CNY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 14,28 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Beijing Bayi Space LCD Technology A einen Umsatz von 214,2 Millionen CNY eingefahren.

Redaktion finanzen.at