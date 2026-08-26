Beijing Bohui Science Technology A präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Beijing Bohui Science Technology A hat am 24.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS lag bei -0,16 CNY. Ein Jahr zuvor waren -0,150 CNY je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Beijing Bohui Science Technology A in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 25,69 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 21,8 Millionen CNY. Im Vorjahresviertel waren 29,3 Millionen CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at