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26.08.2026 06:31:28
Beijing Bohui Science Technology A präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Beijing Bohui Science Technology A hat am 24.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Das EPS lag bei -0,16 CNY. Ein Jahr zuvor waren -0,150 CNY je Aktie erzielt worden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Beijing Bohui Science Technology A in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 25,69 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 21,8 Millionen CNY. Im Vorjahresviertel waren 29,3 Millionen CNY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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