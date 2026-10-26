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26.10.2026 06:31:29
Beijing Bohui Science Technology A: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
Beijing Bohui Science Technology A hat am 23.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Der Verlust je Aktie wurde auf 0,18 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Beijing Bohui Science Technology A ein Ergebnis je Aktie von 0,030 CNY vermeldet.
Der Umsatz wurde auf 21,3 Millionen CNY beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 66,60 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 63,7 Millionen CNY umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.at
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