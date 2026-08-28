Beijing Caishikou Department Store A stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Beijing Caishikou Department Store A hat am 25.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,05 CNY präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,180 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 3,64 Prozent auf 6,77 Milliarden CNY. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 7,03 Milliarden CNY gelegen.

Redaktion finanzen.at