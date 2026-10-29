Beijing Caishikou Department Store A vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Beijing Caishikou Department Store A hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 28.10.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,10 CNY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Beijing Caishikou Department Store A ein EPS von 0,240 CNY je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite hat Beijing Caishikou Department Store A im vergangenen Quartal 5,41 Milliarden CNY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 3,49 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Beijing Caishikou Department Store A 5,22 Milliarden CNY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at