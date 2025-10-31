Beijing Caishikou Department Store A veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Beijing Caishikou Department Store A hat am 29.10.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,24 CNY. Im Vorjahresviertel hatte Beijing Caishikou Department Store A 0,200 CNY je Aktie erwirtschaftet.

Das vergangene Quartal hat Beijing Caishikou Department Store A mit einem Umsatz von insgesamt 5,22 Milliarden CNY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,36 Milliarden CNY erwirtschaftet worden waren, um 19,93 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at