Beijing Capital Development legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Beijing Capital Development stellte am 24.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,43 CNY vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,320 CNY erwirtschaftet worden.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 52,62 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 14,15 Milliarden CNY. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 6,71 Milliarden CNY.

Redaktion finanzen.at