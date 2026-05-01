Beijing Capital öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Beijing Capital hat am 29.04.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,06 CNY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Beijing Capital ein EPS von 0,050 CNY je Aktie vermeldet.

Umsatzseitig wurden 4,19 Milliarden CNY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Beijing Capital 4,17 Milliarden CNY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at