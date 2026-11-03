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03.11.2026 06:31:28
Beijing Capital stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Beijing Capital hat am 31.10.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.
Das EPS wurde auf 0,05 CNY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Beijing Capital 0,070 CNY je Aktie verdient.
Beijing Capital hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 4,21 Milliarden CNY abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 10,84 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,72 Milliarden CNY erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
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