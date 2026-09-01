Beijing Capital stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Beijing Capital hat am 30.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,06 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,070 CNY erwirtschaftet worden.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 7,20 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 4,49 Milliarden CNY. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 4,17 Milliarden CNY.

Redaktion finanzen.at