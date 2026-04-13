Beijing Capital: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Beijing Capital ließ sich am 10.04.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Beijing Capital die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Es stand ein EPS von 0,05 CNY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Beijing Capital noch ein Gewinn pro Aktie von 0,040 CNY in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 5,43 Milliarden CNY – das entspricht einem Abschlag von 10,86 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 6,09 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 0,240 CNY beziffert. Im Vorjahr hatten 0,480 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 18,83 Milliarden CNY – das entspricht einem Abschlag von 4,83 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 19,79 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at