Beijing Chunlizhengda Medical Instruments stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Beijing Chunlizhengda Medical Instruments hat am 27.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.

Das EPS wurde auf 0,21 CNY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,170 CNY je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Quartal hat Beijing Chunlizhengda Medical Instruments mit einem Umsatz von insgesamt 287,7 Millionen CNY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 297,6 Millionen CNY erwirtschaftet worden waren, um 3,33 Prozent verringert.

Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 0,710 CNY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,330 CNY je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 30,50 Prozent auf 1,04 Milliarden CNY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 799,82 Millionen CNY erwirtschaftet worden.

Die Prognosen von Analysten für das Geschäftsjahr hatten sich auf einen Gewinn je Aktie von 0,697 CNY sowie einen Umsatz von 1,15 Milliarden CNY belaufen.

Redaktion finanzen.at