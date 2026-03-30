30.03.2026 06:31:29

Beijing Cuiwei Tower mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Beijing Cuiwei Tower präsentierte in der am 28.03.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,23 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,430 CNY je Aktie erwirtschaftet worden.

Der Umsatz wurde auf 609,9 Millionen CNY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 533,5 Millionen CNY umgesetzt worden waren.

Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,640 CNY vermeldet. Im Vorjahr waren -0,910 CNY erwirtschaftet worden.

Beijing Cuiwei Tower hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 2,30 Milliarden CNY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 4,15 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gleich, in dem 2,20 Milliarden CNY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at

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