Beijing Cuiwei Tower verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Beijing Cuiwei Tower stellte am 21.04.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Beijing Cuiwei Tower vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,04 CNY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,110 CNY je Aktie erwirtschaftet.

Beijing Cuiwei Tower hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 543,1 Millionen CNY abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 4,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 565,8 Millionen CNY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at