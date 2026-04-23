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23.04.2026 06:31:29
Beijing Dahao Technology A: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Beijing Dahao Technology A stellte am 20.04.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Beijing Dahao Technology A hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,21 CNY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,150 CNY je Aktie gewesen.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 15,58 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 838,2 Millionen CNY umgesetzt, gegenüber 725,2 Millionen CNY im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
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