Beijing Dahao Technology A vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Beijing Dahao Technology A lud am 14.08.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Das EPS lag bei 0,27 CNY. Im letzten Jahr hatte Beijing Dahao Technology A einen Gewinn von 0,210 CNY je Aktie eingefahren.

Umsatzseitig wurden 991,4 Millionen CNY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Beijing Dahao Technology A 757,9 Millionen CNY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at