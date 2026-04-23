Beijing Dalong Weiye Real Estate Development A legte Quartalsergebnis vor

Beijing Dalong Weiye Real Estate Development A hat am 22.04.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,30 CNY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Beijing Dalong Weiye Real Estate Development A -0,220 CNY je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 16,73 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 166,1 Millionen CNY. Im Vorjahreszeitraum waren 199,5 Millionen CNY in den Büchern gestanden.

Beijing Dalong Weiye Real Estate Development A hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Verlust von 0,310 CNY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es -0,240 CNY je Aktie gewesen.

Beim Umsatz kam es im Gesamtjahr zu einer Abschwächung von 11,61 Prozent auf 663,58 Millionen CNY. Im Vorjahr hatte Beijing Dalong Weiye Real Estate Development A 750,72 Millionen CNY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at