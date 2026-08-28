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28.08.2026 06:31:29
Beijing Dalong Weiye Real Estate Development A präsentierte Quartalsergebnisse
Beijing Dalong Weiye Real Estate Development A präsentierte am 26.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.
Der Verlust je Aktie wurde auf 0,02 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Beijing Dalong Weiye Real Estate Development A ein Ergebnis je Aktie von -0,010 CNY vermeldet.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 98,3 Millionen CNY – das entspricht einem Minus von 34,32 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 149,7 Millionen CNY in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.at
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