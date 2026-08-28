Beijing Dalong Weiye Real Estate Development A präsentierte Quartalsergebnisse

Beijing Dalong Weiye Real Estate Development A präsentierte am 26.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,02 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Beijing Dalong Weiye Real Estate Development A ein Ergebnis je Aktie von -0,010 CNY vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 98,3 Millionen CNY – das entspricht einem Minus von 34,32 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 149,7 Millionen CNY in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at