|
21.08.2026 06:31:29
Beijing Dynamic Power: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
Beijing Dynamic Power hat am 20.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,03 CNY gegenüber -0,070 CNY im Vorjahresquartal verkündet.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 139,2 Millionen CNY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 24,89 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Beijing Dynamic Power einen Umsatz von 111,5 Millionen CNY eingefahren.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX zieht an -- DAX fester - 26.000-Punkte-Marke im Blick -- Wall Street etwas höher -- Börsen in Fernost letztlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt legt vor dem Wochenende zu. Der deutsche Leitindex wird ohne klare Richtung erwartet. Die US-Börsen versuchen sich zum Wochenausklang an einer Erholung. Die asiatischen Märkte waren sich am Freitag nicht ganz einig.