Beijing Dynamic Power: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Beijing Dynamic Power hat am 20.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,03 CNY gegenüber -0,070 CNY im Vorjahresquartal verkündet.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 139,2 Millionen CNY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 24,89 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Beijing Dynamic Power einen Umsatz von 111,5 Millionen CNY eingefahren.

Redaktion finanzen.at