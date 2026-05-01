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01.05.2026 06:31:29
Beijing E-Town Semiconductor Technology A präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Beijing E-Town Semiconductor Technology A hat am 29.04.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Das EPS wurde auf 0,05 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,070 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.
Umsatzseitig standen 1,04 Milliarden CNY in den Büchern – ein Minus von 10,58 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Beijing E-Town Semiconductor Technology A 1,16 Milliarden CNY erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
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