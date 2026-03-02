|
02.03.2026 06:31:29
Beijing E-Town Semiconductor Technology A stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Beijing E-Town Semiconductor Technology A hat am 27.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Die Schätzungen der Analysten hatten für das Quartals-EPS bei 0,060 CNY gelegen. Beim Umsatz waren die Experten von 1,42 Milliarden CNY ausgegangen.
Der Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr wurde auf 0,240 CNY beziffert. Im Vorjahr waren 0,180 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz lag bei 5,08 Milliarden CNY – das entspricht einem Zuwachs von 9,57 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 4,63 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.
Für das abgelaufenen Gesamtjahr hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 0,230 CNY und einen Umsatz von 5,25 Milliarden CNY in Aussicht gestellt.
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
