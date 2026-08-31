31.08.2026 06:31:29

Beijing Electronic Zone Investment and Development legte Quartalsergebnis vor

Beijing Electronic Zone Investment and Development hat am 28.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,07 CNY ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Beijing Electronic Zone Investment and Development ebenfalls ein Verlust pro Aktie von 0,070 CNY in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 15,06 Prozent auf 228,4 Millionen CNY. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 268,9 Millionen CNY gelegen.

Redaktion finanzen.at

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