Beijing Fjr Optoelectronic Technology A: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Beijing Fjr Optoelectronic Technology A hat am 25.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,41 CNY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Beijing Fjr Optoelectronic Technology A ein EPS von 0,010 CNY in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat Beijing Fjr Optoelectronic Technology A im vergangenen Quartal 57,5 Millionen CNY verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 20,06 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Beijing Fjr Optoelectronic Technology A 71,9 Millionen CNY umsetzen können.

Für das Geschäftsjahr wurde ein Verlust je Aktie von 1,040 CNY gegenüber 0,150 CNY im Vorjahr verkündet.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 30,22 Prozent auf 210,14 Millionen CNY ausgewiesen. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 301,15 Millionen CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at