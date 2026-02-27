27.02.2026 06:31:29

Beijing Fjr Optoelectronic Technology A: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Beijing Fjr Optoelectronic Technology A hat am 25.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,41 CNY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Beijing Fjr Optoelectronic Technology A ein EPS von 0,010 CNY in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat Beijing Fjr Optoelectronic Technology A im vergangenen Quartal 57,5 Millionen CNY verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 20,06 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Beijing Fjr Optoelectronic Technology A 71,9 Millionen CNY umsetzen können.

Für das Geschäftsjahr wurde ein Verlust je Aktie von 1,040 CNY gegenüber 0,150 CNY im Vorjahr verkündet.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 30,22 Prozent auf 210,14 Millionen CNY ausgewiesen. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 301,15 Millionen CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

11:22 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
10:42 KW 9: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
09:50 Gold, Öl & Co. in KW 9: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
09:50 Februar 2026: Das sind die besten und schlechtesten DAX-Aktien
27.02.26 Bill Ackmans Portfolio: In diese Aktien war der Marktprofi in Q4/2025 investiert

Börse aktuell - Live Ticker

US-Börsen schließen im Minus -- ATX letztlich in Rot -- DAX schließt kaum verändert -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt gab am Freitag nach. Der deutsche Leitindex bewegte sich hingegen seitwärts. Die US-Börsen notierten schwächer. Die Märkte in Fernost legten am Freitag zu.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen