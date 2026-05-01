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01.05.2026 06:31:29
Beijing Gehua CATV Network hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
Beijing Gehua CATV Network hat am 28.04.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Es stand ein EPS von 0,05 CNY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Beijing Gehua CATV Network noch ein Gewinn pro Aktie von 0,020 CNY in den Büchern gestanden.
Der Umsatz lag bei 684,1 Millionen CNY – das entspricht einem Zuwachs von 50,12 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 455,7 Millionen CNY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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