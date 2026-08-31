Beijing Gehua CATV Network informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Beijing Gehua CATV Network hat am 28.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,10 CNY präsentiert. Im Vorjahr hatten -0,030 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 39,10 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 664,3 Millionen CNY umgesetzt, gegenüber 477,6 Millionen CNY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at