|
31.08.2026 06:31:29
Beijing Gehua CATV Network informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
Beijing Gehua CATV Network hat am 28.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,10 CNY präsentiert. Im Vorjahr hatten -0,030 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 39,10 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 664,3 Millionen CNY umgesetzt, gegenüber 477,6 Millionen CNY im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!