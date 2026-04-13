Beijing GeoEnviron Engineering Technology A: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Beijing GeoEnviron Engineering Technology A hat am 10.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Beijing GeoEnviron Engineering Technology A hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,40 CNY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,150 CNY je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite standen 4,99 Milliarden CNY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 3,29 Milliarden CNY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at