Beijing GeoEnviron Engineering Technology A hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Beijing GeoEnviron Engineering Technology A gab am 18.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS lag bei 0,28 CNY. Im letzten Jahr hatte Beijing GeoEnviron Engineering Technology A einen Gewinn von 0,180 CNY je Aktie eingefahren.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 57,05 Prozent auf 5,33 Milliarden CNY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 3,39 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at