Beijing GeoEnviron Engineering Technology A hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Beijing GeoEnviron Engineering Technology A hat am 15.10.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

In Sachen EPS wurden 0,12 CNY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Beijing GeoEnviron Engineering Technology A 0,100 CNY je Aktie eingenommen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 4,92 Milliarden CNY vermeldet – das entspricht einem Plus von 42,20 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,46 Milliarden CNY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at