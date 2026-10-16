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16.10.2026 06:31:29
Beijing GeoEnviron Engineering Technology A hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
Beijing GeoEnviron Engineering Technology A hat am 15.10.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
In Sachen EPS wurden 0,12 CNY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Beijing GeoEnviron Engineering Technology A 0,100 CNY je Aktie eingenommen.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 4,92 Milliarden CNY vermeldet – das entspricht einem Plus von 42,20 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,46 Milliarden CNY in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
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