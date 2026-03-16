Beijing GeoEnviron Engineering Technology A mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Beijing GeoEnviron Engineering Technology A hat am 13.03.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS wurde auf 0,13 CNY beziffert. Ein Jahr zuvor waren -0,050 CNY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 49,99 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 4,57 Milliarden CNY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 3,05 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 0,550 CNY beziffert. Im Vorjahr hatte Beijing GeoEnviron Engineering Technology A 0,320 CNY je Aktie verdient.

Im Vergleich zum Vorjahr hat Beijing GeoEnviron Engineering Technology A in dem jüngst abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 1,63 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 14,71 Milliarden CNY im Vergleich zu 14,47 Milliarden CNY im Vorjahr.

Die Schätzungen der Analysten hatten für das Gesamtjahr bei einem Gewinn von 0,523 CNY je Aktie sowie einem Umsatz von 14,73 Milliarden CNY gelegen.

Redaktion finanzen.at