Beijing Haitian Ruisheng Science Technology A: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Beijing Haitian Ruisheng Science Technology A hat am 27.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,16 CNY, nach 0,130 CNY im Vorjahresvergleich.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 62,96 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 87,5 Millionen CNY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 142,6 Millionen CNY ausgewiesen.

Der Gewinn je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 0,230 CNY. Im Vorjahr hatte Beijing Haitian Ruisheng Science Technology A 0,190 CNY je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde bei 376,97 Millionen CNY vermeldet – das entspricht einem Plus von 60,06 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 235,52 Millionen CNY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at