Beijing Haohan Data Technology A: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Beijing Haohan Data Technology A präsentierte am 26.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,12 CNY. Im Vorjahresquartal hatten 0,070 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 15,15 Prozent auf 91,4 Millionen CNY. Im Vorjahresviertel hatte Beijing Haohan Data Technology A 107,7 Millionen CNY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at