Beijing Haohan Data Technology A hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Beijing Haohan Data Technology A stellte am 29.10.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,07 CNY ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Beijing Haohan Data Technology A ebenfalls ein Verlust pro Aktie von 0,070 CNY in den Büchern gestanden.

Beijing Haohan Data Technology A hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 106,1 Millionen CNY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 11,75 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 94,9 Millionen CNY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at