Beijing Haohan Data Technology A: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Beijing Haohan Data Technology A hat sich am 25.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,04 CNY. Im Vorjahresviertel hatte Beijing Haohan Data Technology A -0,010 CNY je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 8,25 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 135,9 Millionen CNY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 125,5 Millionen CNY in den Büchern gestanden.

Das Ergebnis je Aktie fiel für das Gesamtjahr negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,020 CNY beziffert. Im Vorjahr waren 0,230 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahr hat Beijing Haohan Data Technology A im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Umsatzeinbruch von 12,64 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 384,48 Millionen CNY im Vergleich zu 440,13 Millionen CNY im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at