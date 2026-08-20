Beijing Haohua Energy Resource gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Beijing Haohua Energy Resource stellte am 18.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,30 CNY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,120 CNY je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Quartal hat Beijing Haohua Energy Resource mit einem Umsatz von insgesamt 2,21 Milliarden CNY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,86 Milliarden CNY erwirtschaftet worden waren, um 18,70 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at