Beijing Haohua Energy Resource legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Beijing Haohua Energy Resource veröffentlichte am 29.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,33 CNY präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,070 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 23,30 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 2,36 Milliarden CNY umgesetzt, gegenüber 1,91 Milliarden CNY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at