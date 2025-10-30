Beijing Haohua Energy Resource zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Beijing Haohua Energy Resource hat am 28.10.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Beijing Haohua Energy Resource hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,07 CNY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,180 CNY je Aktie gewesen.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 1,91 Milliarden CNY – eine Minderung von 9,36 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 2,11 Milliarden CNY eingefahren.

Redaktion finanzen.at