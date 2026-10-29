Beijing Huafeng Test Control Technology A: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Beijing Huafeng Test Control Technology A hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 28.10.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Das EPS belief sich auf 1,16 CNY gegenüber 0,950 CNY je Aktie im Vorjahresquartal.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Beijing Huafeng Test Control Technology A im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 51,72 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 614,3 Millionen CNY. Im Vorjahresviertel waren 404,9 Millionen CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at