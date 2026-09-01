Beijing Huafeng Test Control Technology A: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Beijing Huafeng Test Control Technology A ließ sich am 31.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Beijing Huafeng Test Control Technology A die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 1,38 CNY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,670 CNY je Aktie vermeldet.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 38,56 Prozent auf 466,7 Millionen CNY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 336,8 Millionen CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at