|
27.02.2026 06:31:29
Beijing Huafeng Test Control Technology A vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
Beijing Huafeng Test Control Technology A veröffentlichte am 25.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.
Der Gewinn je Aktie lag bei 1,12 CNY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,04 CNY je Aktie vermeldet.
Beim Umsatz wurden 407,1 Millionen CNY gegenüber 284,2 Millionen CNY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 3,98 CNY ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 2,47 CNY je Aktie generiert.
Das vergangene Geschäftsjahr hat Beijing Huafeng Test Control Technology A mit einem Umsatz von insgesamt 1,35 Milliarden CNY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr, in dem 898,08 Millionen CNY erwirtschaftet worden waren, um 49,92 Prozent gesteigert.
In Bezug auf das abgelaufene Geschäftsjahr hatten die Analysten-Schätzungen bei einem Gewinn von 3,95 CNY je Aktie sowie einem Umsatz von 1,31 Milliarden CNY gelegen.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen schließen im Minus -- ATX letztlich in Rot -- DAX schließt kaum verändert -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt gab am Freitag nach. Der deutsche Leitindex bewegte sich hingegen seitwärts. Die US-Börsen notierten schwächer. Die Märkte in Fernost legten am Freitag zu.