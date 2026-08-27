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27.08.2026 06:31:29
Beijing Hualian Hypermarket gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Beijing Hualian Hypermarket hat am 27.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,03 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,040 CNY erwirtschaftet worden.
Beijing Hualian Hypermarket hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 23,30 Milliarden CNY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 16,62 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 19,98 Milliarden CNY erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
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